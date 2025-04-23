Поиск

Девять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Карелии

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Девять человек получили травмы в результате столкновения пассажирского автобуса с автомобилем в Петрозаводске, сообщает Минздрав Карелии в среду.

"Семь человек доставлены в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи и обследованы. Четверо пострадавших с различными травмами продолжат получать помощь в стационаре - в нейрохирургии и травматологии. Остальные будут лечиться амбулаторно", - говорится в сообщении.

По данным главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова, наиболее серьезные травмы у одного из водителей - он в тяжелом состоянии.

В то же время еще один пострадавший ушел с места аварии до приезда медиков. Девятый пострадавший, подросток, отказался от госпитализации, однако чуть позже к нему домой все-таки вызвали медиков.

В среду около 11:50 у дома №2 на улице Муезерской в Петрозаводске столкнулись автомобиль BMW и автобус ПАЗ. Изначально было известно о шести пострадавших.

По факту ДТП началась проверка, сообщает управление Следственного комитета России по Карелии.

Петрозаводск Карелия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Министр культуры Любимова будет представлять РФ на похоронах папы римского Франциска

ЦБ опубликовал рэнкинг банков по числу жалоб клиентов на услуги кредитования

ЦБ опубликовал рэнкинг банков по числу жалоб клиентов на услуги кредитования

Рособрнадзор на год запретил прием в "Шанинку"

Россия внесла в стоп-лист 21 британского парламентария

Россия внесла в стоп-лист 21 британского парламентария

Приставы возбудили исполнительное производство об аресте активов Чубайса

Приставы возбудили исполнительное производство об аресте активов Чубайса

Следователь заявил о доказательствах причастности Мошковича к иным преступлениям

Следователь заявил о доказательствах причастности Мошковича к иным преступлениям

Мосгорсуд признал законным арест основателя "Русагро" Мошковича

Власти Афганистана назначат дипломата на уровне посла в России

Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу после ограничений

Экс-замглавы Минэнерго РФ Мочальников приговорен к 1,5 годам колонии-поселения

Экс-замглавы Минэнерго РФ Мочальников приговорен к 1,5 годам колонии-поселения
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6246 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне90 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2246 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе398 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов199 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });