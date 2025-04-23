Девять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Карелии

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Девять человек получили травмы в результате столкновения пассажирского автобуса с автомобилем в Петрозаводске, сообщает Минздрав Карелии в среду.

"Семь человек доставлены в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи и обследованы. Четверо пострадавших с различными травмами продолжат получать помощь в стационаре - в нейрохирургии и травматологии. Остальные будут лечиться амбулаторно", - говорится в сообщении.

По данным главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова, наиболее серьезные травмы у одного из водителей - он в тяжелом состоянии.

В то же время еще один пострадавший ушел с места аварии до приезда медиков. Девятый пострадавший, подросток, отказался от госпитализации, однако чуть позже к нему домой все-таки вызвали медиков.

В среду около 11:50 у дома №2 на улице Муезерской в Петрозаводске столкнулись автомобиль BMW и автобус ПАЗ. Изначально было известно о шести пострадавших.

По факту ДТП началась проверка, сообщает управление Следственного комитета России по Карелии.