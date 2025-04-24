Средне-Невский судозавод спустит на воду 10-й тральщик проекта 12700 "Александрит"

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ, Петербург, входит в состав "Объединенной судостроительной корпорации", ОСК) в четверг, 24 апреля, спустит на воду очередной корабль противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 "Александрит", сообщает пресс-служба СНСЗ.

"Корабль получил свое название в честь города воинской славы - Полярный. Во время Великой Отечественной войны в городе находилась главная база Северного флота. В настоящее время в Полярном базируются корабли и подводные лодки Кольской флотилии", - говорится в сообщении.

"Полярный" - десятый корабль противоминной обороны в линейке проекта 12700, заложен на СНСЗ в июне 2022 года.

Проект 12700 "Александрит" разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (входит в ОСК). Корабли ПМО относятся к новому поколению минно-тральных сил. Они могут обнаруживать мины как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Корабли ПМО проекта 12700 имеют водоизмещение 890 тонн, длину - 62 м, ширину - около 10 м, полная скорость хода составляет около 16 узлов. Экипаж - более 40 человек.

"Средне-Невский судостроительный завод" основан в 1912 году и специализируется на строительстве кораблей и гражданских судов из четырех видов материалов: композитных, классических судостроительных, маломагнитной стали и алюминиево-магниевых сплавов.