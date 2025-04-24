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Россия примет участие в оборонной выставке в Перу

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Россия примет участие в выставке SITDEF 2025, которая пройдет с 24 по 27 апреля в Лиме (столица Перу), сообщил "Рособоронэкспорт".

Как сообщили в компании, будут показаны российские авиационные комплексы, беспилотники, бронетехника, патрульные и малые ракетные корабли и другая техника.

"Одна из главных тем для обсуждения - сертификация и ввод в эксплуатацию сервисного центра по ремонту и техническому обслуживанию вертолетов марки "Ми" в Перу. Этот инфраструктурный объект, построенный по контракту "Рособоронэкспорта", откроется в краткосрочной перспективе и сможет обеспечивать поддержание летной годности вертолетов российского производства из всех стран Латинской Америки, эксплуатирующих нашу технику", - отметил глава компании Александр Михеев, чьи слова привели в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

По его словам, Перу - давний и надежный партнер "Рособоронэкспорта" в Латиноамериканском регионе.

"В ходе SITDEF PERU 2025 мы рассчитываем укрепить связи между нашими странами, обсудить текущие и перспективные совместные проекты, представить современные образцы российского вооружения, а также оборудование и технику для ликвидации последствий стихийных бедствий", - отметил Михеев.

"Рособоронэкспорт" на SITDEF PERU 2025 продолжит консультации с партнерами из Латинской Америки по проектам технологического сотрудничества, которые были инициированы в ходе завершившейся недавно в Бразилии выставки LAAD 2025. Обсудим совместное и лицензионное производство на территории стран региона российского стрелкового оружия, техники для сухопутных войск, средств ПВО, БПЛА и радиоэлектронных средств борьбы с БПЛА", - сказал глава компании.

Александр Михеев Перу Рособоронэкспорт
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