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Суд вынесет приговор бывшему командующему 58-й армией генералу Попову

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Тамбовский гарнизонный военный суд в четверг огласит приговор бывшему командующему 58-й армией ВС РФ генерал-майору Ивану Попову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве.

Уголовный процесс стартовал в военном суде в сентябре прошлого года и проходил в закрытом от слушателей режиме.

Попову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч.2 ст.292 УК РФ).

По версии следствия, Попов вместе с предпринимателем Сергеем Моисеевым и генерал-лейтенантом Олегом Цоковым причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Ущерб по делу составляет порядка 115 млн руб.

Цоков погиб в ходе СВО в 2023 году и был посмертно удостоен звания Героя России, дело в его отношении прекращено.

В ходе прений сторон прокурор попросил суд признать доказанной вину подсудимых и назначить наказание Попову в виде 6 лет колонии со штрафом 800 тыс. рублей, а Моисееву - 5 лет 6 месяцев заключения со штрафом в 500 тыс. рублей.

Защита настаивает на оправдательном приговоре.

Попов не признает вину. Находясь под следствием, генерал неоднократно заявлял о желании отправиться в зону специальной военной операции.

Иван Попов Тамбовский гарнизонный военный суд ВС РФ
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