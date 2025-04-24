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Рособрнадзор не планирует отменять ЕГЭ для победителей школьных олимпиад

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Рособрнадзор не считает целесообразным отменять ЕГЭ для победителей школьных олимпиад, так как они, как правило, получают сто баллов на экзамене, сообщил в четверг глава ведомства Анзор Музаев.

"Существует какой-то миф, который навязан, что есть какой-то гениальный ребенок, который не может писать ЕГЭ. У нас все победители олимпиад высокого уровня, как правило, стобалльники. Для них преодолеть порог в 80 баллов не стоит ничего. От самих победителей олимпиад к нам тоже жалоб не поступает", - сказал Музаев в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале Россия 1 (ВГТРК).

Ранее в СМИ сообщалось, что депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" собираются внести законопроект, которым предлагается освободить победителей и призеров всероссийских олимпиад школьников от сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

Анзор Музаев Рособрнадзор ЕГЭ
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