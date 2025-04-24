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В МИД РФ заявили о недоговороспособности Зеленского на фоне нарушений Киевом перемирия

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Срыв Пасхального перемирия Украиной говорит о недоговороспособности президента страны Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Киевский режим сорвал объявленное президентом России Владимиром Путиным 30-часовое Пасхальное перемирие", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что президент Украины "сначала отверг предложение России о перемирии на 30 часов в ходе пасхальных праздников, а затем, очевидно, под давлением западноевропейских кураторов, которые продолжают поставлять ему оружие и, видимо, сказали, что, хотя бы для видимости, нужно проявить некую сдержанность, он поддержал предложение, правда, только на словах".

"По данным министерства обороны РФ, за 30 часов было зафиксировано 4900 нарушений со стороны ВСУ", - напомнила официальный представитель МИД РФ.

"ВСУ обстреляли ракетами из американских систем залпового огня HIMARS Курскую область. Как будто специально Зеленский подставляет в том числе американцев, используя американское оружие в ходе пасхальных праздников", - сказала Захарова.

По ее словам, многочисленные факты нарушения перемирия со стороны Украины "вновь продемонстрировали полную недоговороспособность" президента Украины.

Украина ВСУ МИД Курская область Владимир Зеленский Мария Захарова
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