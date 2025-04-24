На руднике "Таймырский" "Норникеля" произошло задымление

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - На руднике "Таймырский" "Норникеля" произошло задымление в хозяйственной нише на горизонте -1300м.

"В действие введен ПЛА (план ликвидации аварии - ИФ), персонал в количестве 664 человек поднимается на поверхность. На месте работают специалисты ВГСЧ (военизированная горно-спасательная часть - ИФ). Пострадавших нет, - сообщили в "Норникеле", - После ликвидации причин и проветривания рудник возобновит работу в штатном режиме".