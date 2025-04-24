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Российский эксперт отметил, что продвигаемая Москвой идея евразийской безопасности не предполагает какой-либо иерархии

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Концепция евразийской безопастности предполагает взаимное уважение государств, отметил генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

"Мы говорим о равноправном сотрудничестве между ключевыми и не только ключевыми, игроками на евразийском пространстве", - сказал Тимофеев в четверг на проходящей в Москве международной научной конференции "Новый мировой порядок: формирование многополярного мира и роль России".

При этом, как отмечает эксперт, данная концепция безопастности не предполагает какой-либо иерархии.
Тимофеев считает, что говорить об антизападной направленности концепция Евразийской безопастности было бы некорректно. "Евразийский регион настолько сложен, что где-то (в отношении Запада) сотрудничество, а где-то конкуренция", - сказал он.

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