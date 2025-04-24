Российские военные взяли под контроль Богдановку в ДНР

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль село Богдановка в Донецкой народной республике, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Богдановка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По словам военных, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники семи бригад ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, потери украинской армии за сутки составили: до 410 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Андреевка, Дружелюбовка, Петропавловка, Каменка Харьковской области, Новое, Кировск и Ямполь (ДНР)", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что потери армии Украины за сутки составили: до 255 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пять пикапов, три артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Южная" улучшили положение по переднему краю", - сказали военные.

По информации ведомства, российские военные нанесли удары по восьми украинским бригадам в районах девяти населенных пунктов в ДНР, за сутки ВСУ потеряли: до 405 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Новоукраинка, Вольное Поле и Зеленое Поле (ДНР)", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что в зоне ответственности группировки "Восток" потери ВСУ за сутки составили: до 155 военнослужащих, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Новоданиловка Запорожской области, Понятовка и Токаревка Херсонской области", - сказали военные.

По информации ведомства, потери армии Украины за сутки составили: свыше 70 военнослужащих, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.