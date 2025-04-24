Песков заявил об отсутствии переговоров с компаниями США и ЕС по поставке газа через Украину

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Предметных разговоров с американскими компаниями и европейскими потребителями по поставкам российского газа через Украину не ведется, это коммерческий вопрос, и в случае заинтересованности покупателей и работы транзитного маршрута обсуждение возможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не ведутся. Речь шла о том, что это же коммерческая история, есть продавец газа, есть покупатели газа, и если покупатели будут проявлять заинтересованность, и если будет работать транзитный маршрут, то, конечно же, продавец будет готов это все обсуждать, никто ничего не отрицает и не отвергает", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ведутся ли предметные переговоры с американскими компаниями или европейскими потребителями относительно поставок газа через Украину в случае нового владельца украинской сети.

Ранее в интервью французскому журналу Le Point Песков не исключил переговоры "Газпрома" с новым владельцем сети, связывающей Россию с Европой, если США возьмут контроль над ней.



