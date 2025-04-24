Бывшая российская "дочка" Kellanova увеличила годовую чистую прибыль в 1,9 раза

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Любятово", бывшая "дочка американской Kellanova (до осени 2023 года - Kellogg Co.), один из крупнейших в России производителей печенья и других мучных кондитерских изделий, в 2024 году увеличила чистую прибыль в 1,9 раза, до 496,188 млн рублей с 262,773 млн рублей в 2023 году, сообщается в отчетности компании.

Выручка после снижения в 2023 году выросла на 34%, до 10,539 млрд рублей с 7,84 млрд рублей. Прибыль от продаж достигла 1,142 млрд рублей против 860,1 млн рублей годом ранее.

Компания выпускает продукцию на трех заводах - в Воронежской, Псковской и Смоленской областях. Объем производства составляет до 50 тыс. тонн в год, ассортимент насчитывает порядка 120 наименований.

Новым владельцем компании с июля 2023 года является ГК "Черноголовка", купившая у Kellanova ее российский бизнес. Сумма сделки не раскрывалась.