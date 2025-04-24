Группу жителей Дагестана заподозрили в подготовке нападения на отдел полиции

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело в отношении предполагаемых участников террористического сообщества, по версии следствия, готовивших вооруженное нападение на отдел полиции в Дербенте, сообщает следственное управление СКР по Дагестану в своем телеграм-канале в четверг.

По данным следствия, пятеро жителей Дагестана для осуществления террористической деятельности объединились в устойчивую группу с целью вооруженного нападения и совершения подрыва отдела МВД России по Дербенту. Для этой цели они приобрели необходимые компоненты для изготовления взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств.

"22 апреля в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов при оказании вооруженного сопротивления был нейтрализован один участник террористического сообщества. Четыре участника сообщества в настоящее время задержаны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следствием направлено ходатайство в суд об аресте задержанных.

Дело расследуется по ч.1 ст.205.4 (создание террористического сообщества и руководство им), ч.3 ст.30, ч.3 ст.223.1 (приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ), ч.1 ст.30 и п. "а" ч.2 ст.205 УК РФ (приготовление к террористическому акту) УК РФ.

Ранее сообщалось, что вечером 22 апреля в Дербенте был ликвидирован водитель, совершивший наезд на полицейского и открывший огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Пострадавший полицейский с травмами различной степени тяжести доставлен в медучреждение. Возбуждено уголовное дело по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа).