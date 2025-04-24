РФ запросила у Британских Виргинских островов данные о счетах экс-банкира Шишханова

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области 22 апреля решил направить в адрес компетентного органа Британских Виргинских островов через Минюст России "на основании международной вежливости в дипломатическом порядке" судебное поручение об оказании правовой помощи по делу о банкротстве бывшего основного владельца Рост банка Микаила Шишханова.

Как отмечается в определении суда, размещенном на сайте, суд поручил компетентному органу Британских Виргинских островов "направить запросы в компетентные органы и организации с целью получения" сведений о наличии находящихся на их территории принадлежащих Шишханову "имущественных прав, движимого и недвижимого имущества..., в том числе о сделках с имуществом за период с 1 января 2020 года по текущую дату", а также о счетах должника в банках за период с 1 января 2020 года по текущую дату.

Такое решение принято по заявлению финансового управляющего Виктории Царевской.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Московской области 24 марта направил в министерство юстиции и общественного порядка Кипра аналогичное поручение об оказании правовой помощи в рамках дела о банкротстве Шишханова.

Судебное поручение было составлено в соответствии с положениями подписанной 18 марта 1970 года в Гааге конвенцией о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам (Гаагская конвенция).

Гаагская конвенция регулирует порядок направления судебных поручений за границу и порядок их исполнения, она призвана упростить ранее существовавший порядок получения доказательств из-за границы.

Суд в марте поручил Минюсту Кипра "направить запросы в компетентные органы и организации и представить Арбитражному суду Московской области" сведения о наличии у Шишханова "имущественных прав, движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Кипр, в том числе о сделках, совершенных с имуществом за период с 1 января 2020 года по текущую дату, а также о наличии у Шишханова банковских счетов, открытых/закрытых в банках, расположенных на территории Республики Кипр за тот же период".

Арбитражный суд Московской области принял к производству заявление Шишханова о собственном банкротстве в начале апреля 2023 года. По информации на сайте суда, размер требований к нему составляет 876,4 млрд рублей.

3 июля 2023 года суд по собственному заявлению признал Шишханова несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении него процедуру реализации имущества.

На одном из заседаний представитель Шишханова заявил, что обязательства должника в 12 тыс. раз превышают стоимость его имущества. По его словам, на тот момент в собственности Шишханова находились два жилых помещения стоимостью около 70 млн рублей. Других доходов у него нет. При этом размер обязательств превышает 853 млрд рублей.

Долг Шишханова перед банком "Траст" составляет около 88 млрд рублей, сказала тогда представитель банка.

В конце апреля 2024 года суд включил в реестр кредиторов Шишханова требование банка "Траст" на 17,9 млрд рублей, а в конце августа еще один долг "Трасту" в размере 6,2 млрд рублей.