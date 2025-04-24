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Рособрнадзор рекомендовал 9-классникам из "экспериментальных" регионов все же сдать 4 экзамена

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Рособрнадзор настоятельно рекомендует российским школьникам из трех регионов - Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области, где действует особый порядок сдачи ГИА-9, сдавать все четыре экзамена, заявил глава ведомства Анзор Музаев.

Президент РФ Владимир Путин 1 апреля подписал закон об эксперименте по особому порядку проведения государственной итоговой аттестации для 9-х классов (ГИА-9) в 2025 году. Эксперимент будет организован в трех регионах - Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Так, в 2025 году для получения аттестата тем, кто поступает в колледж после 9-го класса, нужно будет сдать экзамены только по русскому языку и математике, а не по четырем предметам.

В РоссииЗакон о двух обязательных экзаменах после 9-го класса в пилотных регионах прошел I чтениеЧитать подробнее

"Пилот сделан так, что субъект РФ в рамках эксперимента сам разрабатывает положение и порядок проведения и учета результатов. Здесь мы такую автономию дали субъектам. (...) Со стороны Рособрнадзора я все равно агитирую на то всех ребят, выпускников, чтобы они сдавали четыре экзамена", - сказал Музаев в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале Россия 24 (ВГТРК).

По его словам, если реально учащийся "передумал в ходе исполнения эксперимента, у него уже на руках будут результат четырех экзаменов, а если на все 100% уверен, что сдаст и русский и математику и не хочет сдавать следующие предметы, это его выбор все-таки".

"И с этим регионы, участвующие в эксперименте, должны ребят, конечно, ознакомить, чтобы пойти в 10 класс. Эту норму закона никто не отменял, надо сдать четыре экзамена, чтобы (пойти) на следующую ступень образования. Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем ребятам из этих субъектов все-таки пойти и сдать все четыре экзамена. Это в любом случае не повредит им, только пойдет на пользу", - подчеркнул он.

Анзор Музаев Рособрнадзор
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