В проекте "Диктант Победы" в этом году ожидаются более трех миллионов участников, каждый пятый вопрос диктанта будет посвящен СВО

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Руководитель Центрального исполнительного комитета "Единой России", координатор федерального партийного проекта "Историческая память" Александр Сидякин отмечает рост интереса к участию в "Диктанте Победы".

"Мы видим положительную динамику по увеличению количества людей, заинтересованных в участии в "Диктанте Победы". Семь лет назад у нас была сотня площадок и первое количество участвующих там было чуть больше 20 тысяч. Мы ожидаем, что в этом году точно перейдем цифру в три миллиона участников", - сказал Сидякин в четверг на "круглом столе" Экспертного института социальных исследований "Великая Победа - основа исторической памяти России".

Он напомнил, что "Диктант Победы" стартует в пятницу, 25 апреля, в 12.00 мск.

По словам Сидякина, главным новшеством проекта в этом году является включение в диктант вопросов, посвященных специальной военной операции, которые составят 20% от общего числа.

