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Демонстрационный экзамен станет обязательным для выпускников педвузов к 2027-2028 гг.

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Введение демонстрационного экзамена как обязательной формы государственной итоговой аттестации выпускников всех педагогических вузов планируется к 2027-2028 годам, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"К 2027/28 учебному году профессиональный (демонстрационный) экзамен станет обязательным для выпускников всех педвузов", - сказал Кравцов, выступая на пленарном заседании Всероссийского совещания региональных министров образования в музейно-просветительском комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе. Его слова приводит пресс-служба министерства просвещения.

По словам министра, содержание школьных программ соответствует тому, что изучают студенты в педагогических вузах. "Это важно для того, чтобы будущие выпускники были максимально подготовлены к работе в образовательных организациях", - пояснил он.

Кравцов сообщил, что в 2025 году на педагогические направления по всей России выделено более 75 тыс. контрольных цифр приема - половина приходится на педвузы, подведомственные Минпросвещения РФ. Министр напомнил, что в 2024/25 учебном году педагогические направления заняли второе место по популярности у абитуриентов.

Кроме того, в 2025/26 учебном году педвузам выделена квота свыше 8 тыс. мест на обучение по целевым договорам, по плану более 6 тыс. мест должны быть заняты. Министр также добавил, в 2025 году более 1,6 млрд руб. выделено на научно-исследовательскую работу педвузов.

На сегодняшний день почти 38 тыс. студентов педвузов совмещают работу и учебу, отметил Кравцов. Из общего числа выпускников педвузов 2024 года на начало 2025 года трудоустроены 46,7%. Это выше аналогичных показателей выпусков, которые были отмечены с 2021 по 2023 год.

Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
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