Снижение вылова тихоокеанских лососей продолжится в 2025 г. из-за потепления климата

Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Дальневосточные рыбаки в 2025 году, согласно научным прогнозам, смогут выловить 312 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что ниже вылова предыдущих нескольких лет, снижение уловов происходит из-за плохой выживаемости рыбы в условиях потепления климата, сообщил директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин.

"На 2025 год ВНИРО подготовил прогноз вылова в Дальневосточном хозяйственном бассейне на уровне 312 тыс. тонн, что существенно ниже объемов добычи в предыдущие три цикличных года и близко к уровню вылова в 2022 и 2024 годах. Доля горбуши составит 61%, или в весовом исчислении 189 тыс. тонн; это существенно ниже улова за предыдущие три года и обусловлено снижением выживаемости (рыбы - ИФ) из-за продолжающегося потепления климата", - сказал он на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета, который проходит в пятницу в Южно-Сахалинске.

По словам Колончина, отличительной особенностью прогноза вылова горбуши на этот год стало снижение объемов ее добычи для основных районов воспроизводства лососей, к которым относятся северо-восточное и западное побережья Камчатки, Восточно-Сахалинская подзона и материковое побережье Охотского моря.

Снижение численности подходов горбуши в 2025 году подтверждает результат траловых съемок, которые ученые традиционно провели осенью 2024 года в Беринговом и Охотском морях.

Колончин пояснил, что из общего объема прогноза вылова тихоокеанских лососей в 2025 году традиционно основная доля придется на Камчатский край - почти 200 тыс. тонн. Еще 62 тыс. тонн прогнозируется к вылову в Сахалинской области, 36 тыс. тонн - в Хабаровском крае. В Магаданском области, на Чукотке и в Приморском крае общий улов ожидается на уровне 14 тыс. тонн.

Как сообщалось, в 2024 году дальневосточные рыбаки выловили 235 тыс. тонн тихоокеанских лососей, в 2023 году - 609 тыс. тонн, в 2022 году - 271 тыс. тонн.