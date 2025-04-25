Оператор Duty Free хочет взыскать с аэропорта Жуковский $5,5 млн долга

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - АО "Рампорт Аэро", управляющее подмосковным аэропортом Жуковский, оказалось ответчиком по иску оператора магазинов беспошлинной торговли (Duty Free) - ООО "Тревэл Ритейл Домодедово" (ТРД), сказано в материалах судебной картотеки.

Заявление принято Арбитражным судом Московской области в середине апреля. Истец просит взыскать с "Рампорта" задолженность в размере $5,45 млн по договору аренды от 2016 года (год открытия "Жуковского"), а также расторгнуть сам договор. Предварительное заседание назначено на 16 июня.

При этом с февраля в производстве того же суда находится иск "Рампорт Аэро" к ТРД. В нем, согласно данным картотеки, компания требует изменить условия того же договора аренды. Заседание по этому иску назначено на 9 июня.

Требование ТРД о взыскании денежных средств с "Рампорта" вытекает из обязательств ответчика по действующему договору, сообщили "Интерфаксу" в компании. Свое обращение в суд там назвали вынужденной мерой, которая последовала за иском "Рампорта". "При этом ООО "ТРД" открыто к рассмотрению адекватных предложений со стороны АО "Рампорт Аэро" по мирному урегулированию спора, учитывающих интересы ООО "ТРД", - сказал представитель компании.

По словам представителя "Рампорта", иск затрагивает соглашение, заключенное на начальном этапе развития аэропорта с участием иностранных инвесторов (литовской Avia Solutions Group - ИФ), которые вышли из состава учредителей в 2018 году. "На наш взгляд, данное соглашение уже на момент заключения было манипулятивным и нарушало рыночные принципы в части невозможности достижения целевых показателей, - заявил агентству представитель аэропорта. - Дополнительными факторами, препятствующими их выполнению, стали [противо]коронавирусные ограничения, а также реализуемая недружественными государствами санкционная политика".

После полного перевода активов в российскую юрисдикцию (процедура завершена в 2024 году) менеджмент Жуковского предпринимал попытки пересмотра соглашения, добавил он. Контрагенту было предложено "компромиссное решение, учитывающее законные интересы сторон". Достичь договоренности не удалось, поэтому в январе "Рампорт" подал иск об изменении условий соглашения. В апреле с разницей в один день суд отклонил встречный иск ТРД и принял к производству отдельное заявление компании.

"Странность ситуации заключается в том, что в суде одновременно находятся два независимых дела с одинаковым предметом рассмотрения. Несмотря на наличие очевидного юридического казуса, "Рампорт Аэро" рассчитывает, что судебное рассмотрение вопроса позволит систематизировать претензии в правовом поле и минимизировать риски, связанные с юрисдикцией контрагента, который контролируется иностранными структурами и зарегистрирован на территории признанного недружественным государства (Республика Кипр)", - заявил представитель "Рампорта".

Иностранные корни

ТРД основана в 2007 году и управляет 22 магазинами под брендом Sky Duty Free в пяти аэропортах России - "Домодедово", "Жуковском", екатеринбургском "Кольцове", самарском "Курумоче" и нижегородском "Стригине", сказано на сайте компании. По данным отчетности по РСБУ, в 2024 году выручка ТРД выросла на 64%, до 3,8 млрд руб., при этом себестоимость продаж подскочила почти в 2 раза, до 1,4 млрд руб., коммерческие расходы - на 53%, до 2,1 млрд руб. - в результате компания получила около 39 млн руб. чистого убытка (годом ранее он был на уровне 347 млн руб.)

На конец прошлого года, согласно отчету, единственным владельцем ТРД оставалась учредившая ее кипрская Rubis Holdings Limited. Акционерами последней были немецкая Gebr. Heinemann (50%), зарегистрированная в Дубае Greenway International FZCO (25%) и гражданин Азербайджана Араз Мехдиев (25%). При этом источники "Ведомостей" в 2018 году называли Greenway International компанией Мехдиева. А РБК ранее в этом году сообщало со ссылкой на данные торгового реестра Кипра, что с апреля 2024 года Мехдиев стал единственным собственником Rubis Holdings Limited.

Greenway International, в свою очередь, также является соучредителем АО "Жиа Карго" - оператора грузового терминала "Жуковского". Компания образована в 2016 году: доля Greenway в ее капитале изначально составляла 49%, контрольный пакет был у "Рампорт Аэро". В отчете "Жиа Карго" за 2023 год Greenway уже не числилась акционером компании - помимо "Рампорта", пакетами владели азербайджанская VIP Aviation Services Company (33%) и Расим Асадов (16%).

"Рампорт Аэро" учредили в 2014 году ООО "Юнайтед эйрпортс менеджмент" (ЮЭМ) с долей 75% и входившее в "Ростех" АО "ТВК Россия" (25%; в 2024 году ликвидировано). Изначально ЮЭМ была структурой литовского авиахолдинга Avia Solutions Group, впоследствии литовцы покинули проект, продав долю в несколько этапов менеджменту "Жуковского". На конец прошлого года, по данным отчетности "Рампорта", у компании было четыре акционера, в том числе подконтрольная "Ростеху" авиакомпания Red Wings (25,001%), АО "Вега" (25%; учредитель - физлицо) и "Вингенг индастри ко. Лимитед" (25%), информации о владельцах которого в открытых источниках не обнаружено. 24,999% в "Рампорте" было у АО "ПроАэро": эта компания аффилирована с ООО "Красинвест", которое в свою очередь контролирует аэропорты Красноярска и Южно-Сахалинска.

В прошлом году Жуковский обслужил 1,5 млн пассажиров, что на 3% больше, чем годом ранее. Из аэропорта летают "Уральские авиалинии", Red Wings, "РусЛайн", таджикская Somon Air. "Рампорт Аэро" в 2024 году получило более 108 млн руб. чистой прибыли по РСБУ против 615 млн руб. убытка годом ранее. Выручка сократилась на 4%, до 1,4 млрд руб., себестоимость продаж - на 19%, до 923 млн руб. Долгосрочные заемные средства компании были на уровне 3,4 млрд руб. (+16%), кредиторская задолженность - 369 млн руб. (+18%).