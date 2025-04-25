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Сальдо сообщил о 62 дронах, сбитых за две ночи над Херсонской областью и севером Крыма

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - За две ночи над Херсонской областью и севером Крыма были сбиты 62 беспилотника, сообщил херсонский губернатор Владимир Сальдо.

"Благодаря профессиональным действиям наших воинов ПВО и РЭБ: в ночь на 24 апреля в воздухе над Геническим и Новотроицким округами сбиты 29 дронов самолетного типа; в ночь на 25 апреля 33 дрона над Геническим, Каланчакским, Новотроицким округами и на севере Крыма", - написал Сальдо в Telegram.

Он добавил, что ВСУ атаковали группами до шести беспилотников с разных направлений. Дроны шли на высоте меньше 100 метров. В результате отражения атак поврежденных объектов на земле нет, отметил губернатор.

Ранее в Минобороны заявили, что в ночь на 24 апреля над Крымом сбили 45 украинских БПЛА, в ночь на 25 апреля - 59.

Владимир Сальдо Минобороны Крым Херсонская область
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