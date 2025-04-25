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Платежи за пользование недрами предложено привести в соответствие с ценностью месторождений

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Платежи за лицензии на пользование участками недр необходимо привести в соответствие с ценностью соответствующих месторождений, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на заседании коллегии Роснедр.

Комментируя проблему "спящих" лицензий, он отметил, что в их числе есть даже месторождения дефицитных видов сырья.

"Коллеги, это надо исправлять на межведомственном уровне, подключая в том числе надзорные органы и Счетную палату. Проанализировать в ближайшее время предстоит каждую такую лицензию, ведь ресурсы в этом случае простаивают, хотя должны приносить прибыль государству. И если предприниматель не готов развивать проект, право пользования ресурсами должно быть прекращено, а участок - передан добросовестной компании", - сказал он.

Вместе с тем, по словам Патрушева, необходимы и меры экономического стимулирования бизнеса.

"Недропользователи должны быть заинтересованы в качественном освоении месторождений. Наконец, платежи за пользование недрами следует привести в соответствие с ценностью месторождений. Олег Владимирович (Казанов, глава Роснедр - ИФ), мы эти темы уже обсуждали, поэтому в 2025 году жду конкретных предложений и конкретных изменений", - подчеркнул Патрушев.

Дмитрий Патрушев Счетная палата Олег Казанов Роснедра
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