Поиск

Соцобъект и памятник повреждены обломками БПЛА в Белгородской области

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях, вызванных атаками ВСУ в регионе.

По его словам, накануне над Прохоровским районом системой ПВО был сбит беспилотник самолётного типа. В результате падения его обломков в селе Прелестное повреждены социальный объект и памятник.

"В Валуйском муниципальном округе в селе Сухарево ночью огнём уничтожен частный дом", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

В Борисовском районе в селе Берёзовка также ночью в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждены два частных дома и два легковых автомобиля.

В посёлке Чапаевский Грайворонского муниципального округа украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на припаркованный легковой автомобиль, вследствие чего транспортное средство уничтожено огнём, также осколками посечено частное домовладение.

Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Центризбирком представил новую схему нарезки одномандатных округов

Признаки прогресса в урегулировании украинского кризиса. Обобщение

Признаки прогресса в урегулировании украинского кризиса. Обобщение

Источник сообщил о прибытии Уиткоффа в Москву

Самолет, предположительно, Уиткоффа приземлился в Москве

Самолет, предположительно, Уиткоффа приземлился в Москве

В московском метро случился сбой в работе станций "Третьяковская" и "Марксистская"

ВТБ сохраняет прогноз по чистой прибыли на 2025 год на уровне 430 млрд руб

Гражданин Румынии задержан в Сочи по подозрению в сборе данных о ПВО региона

Ограничения сняты в аэропорту Нижнего Новгорода

Ограничения сняты в аэропорту Нижнего Новгорода

Вулкан Безымянный угрожает пеплопадом Петропавловску-Камчатскому

Вулкан Безымянный угрожает пеплопадом Петропавловску-Камчатскому

Сбер, ВТБ, ГПБ и Совкомбанк получат суборды на 300 млрд руб. из ФНБ на строительство ВСМ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6255 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне102 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе399 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов200 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ51 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России77 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2246 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });