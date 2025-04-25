Соцобъект и памятник повреждены обломками БПЛА в Белгородской области

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях, вызванных атаками ВСУ в регионе.

По его словам, накануне над Прохоровским районом системой ПВО был сбит беспилотник самолётного типа. В результате падения его обломков в селе Прелестное повреждены социальный объект и памятник.

"В Валуйском муниципальном округе в селе Сухарево ночью огнём уничтожен частный дом", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

В Борисовском районе в селе Берёзовка также ночью в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждены два частных дома и два легковых автомобиля.

В посёлке Чапаевский Грайворонского муниципального округа украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на припаркованный легковой автомобиль, вследствие чего транспортное средство уничтожено огнём, также осколками посечено частное домовладение.