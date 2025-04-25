В городе Касимов Рязанской области зажжен Вечный огонь
Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В городе Касимов (Рязанская область) зажжен Вечный огонь в рамках всероссийской акции ПАО "Газпром" "Храним огонь Победы".
Ранее огонь работал только в памятные даты.
В мероприятии приняли участие глава администрации Касимовского муниципального округа Иван Бахилов, депутат Рязанской областной думы, член регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Глазунов и генеральный директор АО "Газпром газораспределение Рязанская область", ООО "Газпром межрегионгаз Рязань" Андрей Савичев.