Песков в связи с гибелью генерала Москалика заявил о необходимости быть начеку

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя гибель замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерала Ярослава Москалика, заявил, что необходимо быть начеку и понимать суть киевского режима.

"Киевский режим лишний раз просто показывает свою сущность, киевский режим продолжает вовлеченность в террористическую активность на территории нашей страны. Это, наверное, лишний раз показывает, что, несмотря на мирные переговоры, мы должны быть начеку и понимать суть этого режима", - сказал Песков в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, комментируя гибель Москалика.

Утром в пятницу в Балашихе во дворе одного из домов произошел взрыв припаркованного автомобиля. Проходивший рядом в этот момент Москалик погиб.

Расследуется уголовное дело об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст.105 УК РФ, ст.222.1 УК РФ).

Следователи установили, что в автомобиль было заложено самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.