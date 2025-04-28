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"Автодор" планирует отремонтировать 410 км автодорог своей сети в этом году

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Госкомпания "Автодор" планирует провести ремонт и капитальный ремонт на 410 км федеральных автодорог, находящихся в ее доверительном управлении, сообщила пресс-служба госкомпании.

Основной объем работ, как и годом ранее, придется на трассу М-4 "Дон", соединяющую центр и юг РФ. В текущем году планируется обновить 103 км дороги: в рамках подготовки к летнему сезону будут отремонтированы более 90 км трассы, капремонт проведут на небольшом участке (103-117 км).

Также в этом году планируется отремонтировать 15 км "Малой бетонки" (А-107, Московское малое кольцо) и обновить 62 км верхнего слоя покрытия на трассе ЦКАД (А-113).

Кроме того, к нормативам приведут дорожное полотно на 16,3 км автодороги М-1 "Беларусь". На трассе М-3 "Украина" обновят 22,9 км покрытия, а на М-11 "Нева" - 189,7 км.

Работы на дорожной сети "Автодора" запланированы на периоды с наименьшей интенсивностью трафика.

За 2024 год трассы госкомпании были отремонтированы на протяжении 450 км. Из них 200 км были приведены в нормативное состояние на М-4. "Сейчас особенно важно поддерживать главную южную артерию, так как в условиях закрытых аэропортов основной грузовой поток на юг и в исторические регионы идет через М-4 "Дон"", - отмечала пресс-служба "Автодора" в своем сообщении от января текущего года.

Общая протяженность федеральных автотрасс, находящихся в доверительном управлении госкомпании "Автодор", превышает 5,1 тыс. км. Из них более 3,2 тыс. - платные.

Автодор
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