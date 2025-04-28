Росимуществу не удалось через суд изъять сооружения гражданской обороны у пивзавода

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Иркутской области в понедельник отказался удовлетворить иск территориального управления Росимущества по региону к ООО "Объединенные пивоварни - холдинг" (ОПХ, объединяет бывшие российские активы Heineken), говорится в картотеке суда.

Мотивировочная часть решения пока опубликована.

Управление Росимущества в ноябре 2024 года подало иск, в котором потребовало изъять у компании недвижимое имущество - сооружения гражданской обороны, расположенные на Иркутском пивобезалкогольном комбинате. Общая площадь оспариваемого имущества составляет 160 кв. метров. По ходатайству истца суд привлек МЧС к рассмотрению дела.

Холдингу "Объединенные пивоварни", созданному на базе бывших активов Heineken в России ("Объединенные пивоварни Хейнекен"), принадлежит 8 пивоварен. Компания производит и реализует пиво и безалкогольные напитки более 20 брендов ("Крушовице", "Бочкарев", "Шихан", "Охота", "Жигулевское 1978" и др.).