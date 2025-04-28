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Калининская АЭС вывела на полную мощность энергоблок №2 после ремонта с перегрузкой топлива

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Калининская АЭС досрочно завершила плановый капитальный ремонт энергоблока №2 с модернизацией оборудования, сообщило управление коммуникаций атомной станции.

Энергоблок включен в сеть и выведен на номинальный уровень мощности в 1000 МВт.

"Работы были выполнены с опережением графика Федеральной антимонопольной службы на 5,5 суток. Досрочный пуск энергоблока позволит дополнительно выработать более 124 млн кВт.ч электроэнергии", - говорится в сообщении.

В ходе ремонта были проведены регламентные работы по перегрузке ядерного топлива, профилактическому ремонту реакторной и турбогенераторной установок. Также был осуществлен контроль состояния металла основного оборудования и диагностика теплообменных трубок в двух из четырех парогенераторов. Кроме того, модернизирована система регулирования и защиты турбопитательных насосов, обновлен программно-технический комплекс системы мониторинга переходных режимов, заменена телевизионная система контроля перегрузки ядерного топлива в составе перегрузочной машины реактора ВВЭР-1000.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Калининская АЭС расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе станции - четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1 ГВт каждый.

Калининская АЭС Тверская область
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