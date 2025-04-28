Меру пресечения экс-главе "Газпром межрегионгаз Тамбов" изменили на домашний арест

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Тамбова изменил меру пресечения обвиняемому в наркопреступлении бывшему руководителю ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" на домашний арест, сообщила объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.

Он будет находиться под домашним арестом до 10 июля 2025 года включительно.

13 марта Ленинский районный суд Тамбова арестовал на два месяца руководителя ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" по ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Срок содержания под стражей был установлен по 10 мая 2025 года.

Также 13 марта Ленинский райсуд Тамбова избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца в отношении руководителя ТОГУП "Водгазхоз", который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ.

В настоящее время и.о. руководителя ООО "Газпром газораспределение Тамбов" и ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" является Павел Лях, ранее являвшийся заместителем гендиректора по догазификации "Газпром газораспределение Тамбов".

Ранее Лях уже занимал пост гендиректора "Газпром газораспределение Тамбов" - в 2021-2023 годах. После его сменил Роман Стефанов, который с этого времени стал совмещать эту должность с должностью гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов".