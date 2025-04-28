Умер издатель Игорь Захаров

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Издатель Игорь Захаров умер в возрасте 76 лет, говорится в сообщении на сайте основанного им издательства.

Издательство уточняет, что Захаров родился 7 сентября 1948 года, а скончался в субботу, 26 апреля 2025 года.

"Он в последние годы мало участвовал в каждодневной жизни издательства. "Скорее наблюдал и с присущими ему остроумием и язвительностью комментировал наши подъемы и спады", - рассказали в издательстве.

Издательство "Захаров" основано Игорем Захаровым в 1998 году в Москве. Основной серией является "Биографии и мемуары", в которой выпущено более 300 книг, а также в издательстве выходит художественная и детская литература.

В конце 90-х открыло для широкой публики писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили, в настоящее время признан Минюстом РФ иноагентом, внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) и эксклюзивно издавало его романы о сыщике Эрасте Фандорине. В декабре 2023 года в издательстве прошли обыски по заведенному в отношении Акунина делу об оправдании терроризма.