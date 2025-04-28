Дмитриев заявил о необходимости доносить позицию РФ, чтобы она не была искажена

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Россия находится в кольце дезинформации, поэтому важно спокойно доносить позицию России, чтобы она не была искажена, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Очень важно вести спокойный, уважительный диалог. Очень легко "хлопнуть" дверью, сказать "вы не правы", но особенно, когда Россия находится в очень плотном кольце дезинформации, где многие страны специально делают так, чтобы наша точка зрения не доносилась", - сказал Дмитриев, выступая на марафоне общества "Знание" в понедельник.

"И поэтому во многом мы общаемся с людьми, которые в общем-то являются жертвой этой лжи и пропаганды. Поэтому донесение до них уважительно позиции России, президента Путина - это, безусловно, очень важно, потому что титанические усилия предпринимаются, чтобы дезинформировать, не говорить правду и "коверкать" позицию России", - подчеркнул глава РФПИ.