Пять самолётов ушли на запасные аэродромы из-за ветра в Сочи

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Пассажирские самолеты, летевшие в Сочи, отправились на запасные аэродромы из-за непогоды, сообщает пресс-служба аэропорта в понедельник.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями (попутный ветер 9 м/с с порывами до 14 м/с) экипажами пяти рейсов были приняты решения об уходе на запасные аэродромы", говорится в сообщении.

При этом отмечается, что аэропорт Сочи работает в штатном режиме

"В настоящий момент три самолета: рейс U6565, ФВ6569, N4412 вернулись с запасных аэродромов, будут обслужены и направлены в города назначения. Рейс СУ1176 вылетел с запасного аэродрома в аэропорт Сочи", - отмечается в сообщении.

Остальные рейсы выполняют посадки в штатном режиме.