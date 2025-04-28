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Компании РФ готовы к реализации проектов в сфере газовой инфраструктуры с партнерами из Камбоджи

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российские компании готовы к реализации совместных проектов в сфере газовой инфраструктуры и возобновляемой энергии, строительства и модернизации объектов энергетики в Камбодже.

Как сообщает Минсельхоз, об этом глава ведомства Оксана Лут заявила на 11-м заседании российско-камбоджийской межправкомиссии. На заседании, которое прошло под председательством Лут и заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи Прака Сокхона, обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сферах торговли, экономики, энергетики, финансов, образования, культуры и сельского хозяйства.

В частности, в рамках обсуждения вопросов, связанных с наращиванием взаимной торговли, речь шла о необходимости развития расчетно-платежной инфраструктуры. По словам Лут, установление прямого диалога между финансовыми регуляторами способно внести вклад в укрепление двустороннего экономического сотрудничества между странами.

В 2024 году товарооборот между РФ и Камбоджей вырос на 8%.

Говоря о потенциале партнерства в сфере АПК, глава Минсельхоза заявила, что отечественные производители готовы поставлять в Камбоджу мясо птицы и говядину, минеральные удобрения и вакцины для ветеринарного применения. Кроме того, российская сторона выразила заинтересованность в развитии взаимодействия в сфере аграрного образования. В частности, наиболее перспективными направлениями подготовки кадров являются селекционно-племенная работа и животноводство.

Стороны выразили готовность расширять дальнейшее сотрудничество, обсудили возможности организации деловых миссий.

Оксана Лут газ Камбоджа
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