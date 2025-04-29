Волгоградскому аэропорту присвоят имя "Сталинград"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о переименовании волгоградского аэропорта Гумрак в аэропорт Сталинград.

С просьбой об этом к главе государства обратился губернатор региона Андрей Бочаров в ходе встречи с президентом РФ во вторник вечером.

"Ко мне очень часто обращаются жители Волгоградской области, Волгограда, из других регионов, и на встрече, опять же, с ветеранами эту тему тоже обсуждали: большая просьба (...) аэропорт Гумрак (переименовать - ИФ) в аэропорт Сталинград. Все просили меня обратиться к вам и поддержать предложение о переименовании аэропорта и дать ему настоящее, гордое, мужественное, героическое название: аэропорт Сталинград. Прошу поддержать, Владимир Владимирович", - сказал Бочаров.

По словам губернатора, это просили сделать "ветеранское сообщество, ветераны и участники СВО".

"Их слово для меня закон, так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ соответствующий о присвоении аэропорту имени Сталинграда", - сказал Путин.