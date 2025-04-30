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Суд обязал "Рускитинвест" вернуть землю, выданную под строительство ЛПК в Томской области

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Томской области удовлетворил иск прокуратуры региона к АО "Рускитинвест" (управляющая компания российско-китайского "Асиновского лесопромышленного парка" в Томской области), обязав компанию вернуть Асиновскому району земельный участок, где вместо строительства ЛПК складировались древесные отходы.

Пресс-служба прокуратуры Томской области сообщает, что речь идет об участке общей площадью 140 га. Ведомство провело проверку исполнения земельного законодательства и выяснило, что предоставленный в аренду участок для строительства ЛПК используется не по назначению.

Участок располагается возле основных площадей действующего комплекса.

"В нарушение условий договора предприятие лесоперерабатывающего комплекса не начало строительные работы и использовало участок не по целевому назначению, складируя на нем древесные отходы, чем причинило вред почвам", - говорится в сообщении.

В марте сообщалось, что власти региона раскритиковали презентованную китайскими представителями "Асиновского лесопромышленного парка" программу, отметив, что она не отражает развития направления. Следующий раунд переговоров запланирован с китайскими собственниками. Предполагается, что он состоится летом. Заводы лесопромышленного парка работают нестабильно, часть штата уволилась.

АО "Рускитинвест", зарегистрированное в 2008 году для управления проектом ЛПК, принадлежит китайскому госучреждению "Управление привлечения инвестиций Янтайской ОЭЗ" (53%) и российской "дочке" китайской Avic Forestry Co. Ltd. - ООО "Хенда-Сибирь" (47%).

Инвесторы Асиновского ЛПК изначально планировали построить на территории Томской области 10 объектов в Верхнекетском, Тегульдетском и Асиновском районах. Среди них - производства по выпуску фанеры, древесностружечных плит, ламината и мебели, а также ТЭЦ мощностью 48 МВт. Однако к настоящему времени введено только три завода: по производству шпона, по выпуску обрезной доски, по производству МДФ-плит. И инвесторы, и менеджмент проекта неоднократно сменялись. На старте проекта ожидалось, что вложения в ЛПК составят до 18 млрд рублей (в ценах соответствующих лет).

Все компании, входящие в лесопромышленный парк, по итогам последних лет показывают чистый убыток при сохраняющемся или падающем уровне выручки. Кроме того, в 2023-2025 годах часть структур была ликвидирована - добровольно или вследствие банкротства.

Асиновский ЛПК Томская область АО "Рускитинвест"
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