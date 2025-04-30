Суд начал рассматривать дело экс-директора ФК "Новосибирск" Перлова

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Новосибирска начал рассматривать по существу уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего директора футбольного клуба "Новосибирск", олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе 1992 года Андрея Перлова, сообщает прокуратура Новосибирской области.

Также на скамье подсудимых по этому делу - главный бухгалтер Татьяна Лошкарева и начальник управления по футболу АНО "ФК Новосибирск" Константин Кричевский. Им вменили ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество).

"Обвиняемые вину по предъявленному обвинению не признали в полном объеме", - говорится в сообщении.

10 апреля суд отложил начало процесса из-за того, что один из фигурантов отказался от адвоката.

По версии следствия, с 12 мая по 23 августа 2020 года гендиректор футбольного клуба при заключении договоров аренды спортивных объектов похитил средства, выделенные Министерством физкультуры и спорта Новосибирской области для "ФК "Новосибирск" из бюджета региона, на общую сумму 21 млн рублей. Кроме того, с 15 мая по 19 августа 2020 года Перлов и другие обвиняемые при заключении договоров оказания услуг по обслуживанию футбольного поля "Динамо" похитили 3,2 млн рублей, выделенные из областного бюджета.

По данным следствия, с индивидуальными предпринимателями заключались фиктивные договоры по обслуживанию футбольного поля, акты приемки якобы выполненных работ подписывались сотрудниками АНО ФК "Новосибирск", бюджетные деньги перечислялись "подрядчикам", а затем возвращались руководству футбольного клуба.

Перлов был арестован 29 марта 2024 года. Первоначально ему было предъявлено обвинение по ч.3 ст. 159 УК.

Футбольный клуб Перлов возглавлял в качестве гендиректора в 2020-2022 годах.