Поиск

Суд начал рассматривать дело экс-директора ФК "Новосибирск" Перлова

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Новосибирска начал рассматривать по существу уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего директора футбольного клуба "Новосибирск", олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе 1992 года Андрея Перлова, сообщает прокуратура Новосибирской области.

Также на скамье подсудимых по этому делу - главный бухгалтер Татьяна Лошкарева и начальник управления по футболу АНО "ФК Новосибирск" Константин Кричевский. Им вменили ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество).

"Обвиняемые вину по предъявленному обвинению не признали в полном объеме", - говорится в сообщении.

10 апреля суд отложил начало процесса из-за того, что один из фигурантов отказался от адвоката.

По версии следствия, с 12 мая по 23 августа 2020 года гендиректор футбольного клуба при заключении договоров аренды спортивных объектов похитил средства, выделенные Министерством физкультуры и спорта Новосибирской области для "ФК "Новосибирск" из бюджета региона, на общую сумму 21 млн рублей. Кроме того, с 15 мая по 19 августа 2020 года Перлов и другие обвиняемые при заключении договоров оказания услуг по обслуживанию футбольного поля "Динамо" похитили 3,2 млн рублей, выделенные из областного бюджета.

По данным следствия, с индивидуальными предпринимателями заключались фиктивные договоры по обслуживанию футбольного поля, акты приемки якобы выполненных работ подписывались сотрудниками АНО ФК "Новосибирск", бюджетные деньги перечислялись "подрядчикам", а затем возвращались руководству футбольного клуба.

Перлов был арестован 29 марта 2024 года. Первоначально ему было предъявлено обвинение по ч.3 ст. 159 УК.

Футбольный клуб Перлов возглавлял в качестве гендиректора в 2020-2022 годах.

Новосибирск прокуратура Новосибирской области Новосибирская область Андрей Перлов Центральный суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Магнит" официально объявил о планах купить контрольный пакет в "Азбуке Вкуса"

"Магнит" официально объявил о планах купить контрольный пакет в "Азбуке Вкуса"

Основная сессия на "Мосбирже" открылась снижением индексов на 1,2%

Основная сессия на "Мосбирже" открылась снижением индексов на 1,2%

Россия в 2024 г. увеличила экспорт цикория на 27% на фоне повышения цен на кофе

34 дрона нейтрализовано за ночь над пятью регионами России

Временные ограничения на работу аэропортов введены в Ярославле, Иваново и Нижнем Новгороде

Временные ограничения на работу аэропортов введены в Ярославле, Иваново и Нижнем Новгороде
80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического наименования "Сталинград"

Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического наименования "Сталинград"
Военная операция на Украине

Атаке дронов подверглись семь населённых пунктов в Белгородской области

Что произошло за день: вторник, 29 апреля

В "Роскосмосе" сообщили о переговорах об участии в создании индийской орбитальной станции

В "Роскосмосе" сообщили о переговорах об участии в создании индийской орбитальной станции

Сделка "Акрон холдинга" по покупке трансформаторного завода в ОАЭ не состоялась

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6288 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне126 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });