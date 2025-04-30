Коуч Инна Тлиашинова стала фигуранткой дела о неуплате налогов

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Московской области возбуждено уголовное дело в отношении коуча Инны Тлиашиновой, уклонившейся от уплаты налогов.

За период с 2020 по 2022 год Тлиашинова с учетом штрафа должна выплатить 431 млн рублей.

Бизнес-коуч объявлена в розыск. Следствие планирует ходатайствовать перед судом о ее заочном аресте, поскольку, по имеющейся информации, женщина находится за пределами Российской Федерации.

Уголовное дело возбуждено по материалам Службы экономической безопасности ФСБ России по Москве и Московской области, а также Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.