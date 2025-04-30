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Запорожская область летом будет принимать на отдых детей из новых регионов

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Детский центр "Красная гвоздика" в Запорожской области, филиал Международного детского центра "Артек", в 2025 году примет на отдых более 1,5 тысяч детей из новых регионов, сообщает пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который посетил Запорожскую область.

"К началу летнего детского отдыха здесь был проведен комплекс работ по ремонту и благоустройству", - говорится в сообщении.

Вице-премьер отметил необходимость не только реконструкции существующих объектов для детского отдыха, но и поиска новых площадок для строительства детских лагерей.

"Мы должны обеспечить детям качественный отдых, и Запорожская область с её климатом, морем, логистикой хорошо для этого подходит. Наша задача - не просто восстановить, но и значительно улучшить инфраструктуру детских лагерей, используя эффективные практики, такие как работа центра "Красная гвоздика". Нужно провести инвентаризацию всех потенциальных площадок, включая бесхозные объекты, разработать математическую модель развития сети детских лагерей с учетом запроса", - цитирует его пресс-служба.

Обсуждение перспектив развития туризма в Запорожской области и реализации проекта "5 морей и озеро Байкал" прошло в отеле "Оморе" в Бердянске.

"Осмотрели, как реализуется курортный инвестиционный проект по созданию модульных некапитальных средств размещения. Гостиничный комплекс включает 25 смонтированных домиков на территории объекта, завершается монтаж веранд домиков, оборудованы временные подъездные пути, смонтирована "коробка" под электроподстанцию. В настоящее время ведутся отделочные работы и благоустройство территории", - отметил губернатор региона Евгений Балицкий.

Артек Бердянск Евгений Балицкий Запорожская область Красная гвоздика Дмитрий Чернышенко
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