Лавров посещает Доминиканскую республику

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров посещает с визитом Доминиканскую республику, в частности, в связи с открытием российского посольства в этой стране, сообщила представитель МИД Мария Захарова.

"Первый визит главы МИД России в Доминиканскую республику связан, в том числе, с открытием российского посольства в этой стране", - написала она в Telegram.

"Пока здания еще нет, дипломатическая миссия располагается в офисе, - добавила Захарова, - но уже активно работает".