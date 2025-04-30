Мантуров поручил организовать в зоне СВО опытно-боевую апробацию средств борьбы с БПЛА

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер России Денис Мантуров распорядился осуществить в зоне проведения специальной военной операции опытно-боевую апробацию новейших систем и комплексов борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

"Нам необходимо оперативно реагировать и реализовывать подход, аналогичный решению проблемы контрбатарейной борьбы. По этой тематике в зоне СВО была организована опытно-боевая апробация передовых систем и комплексов. Непосредственно в боевых подразделениях работали представители промышленности. В итоге получен положительный результат, и сейчас Управлением ракетных войск и артиллерии тиражируются выработанные технические решения. Схожий порядок действий нужен и в отношении средств борьбы с БПЛА", - сказал Мантуров, выступая на стратегической сессии в Военном инновационном технополисе "Эра" (Анапа).

При этом Мантуров подчеркнул, что "важно сформировать комплекты средств обнаружения, наведения, управления, подавления и поражения беспилотников и FPV-дронов".

"Причём, они должны работать в едином контуре, по единому замыслу и плану", - сказал Мантуров.

Он также отметил, что беспилотники позволяют российским войскам решать широкий спектр задач, вместе с тем, преимуществами БПЛА активно пользуется и противник.

На заседании рассматривались перспективные образцы номенклатуры и тактика применения БПЛА в ходе проведения СВО.

В Анапе ведущие предприятия ОПК РФ представили современные и перспективные образцы дрон-детекторов, комплексы постановки радиоэлектронных помех, портативные устройства подавления каналов управления БПЛА, переносные средства РЭБ другую продукцию.

Для участников стратегической сессии развернули выставку новых образцов и технологий, в частности, были представлены автоматизированные системы опознавания, наведения и управления БПЛА для перехвата и уничтожения беспилотников противника без задействования оператора. Также производители показали обновлённую систему дрон-детекторов с возможностью перехвата видеоканалов и каналов управления беспилотных летательных аппаратов с функцией регистрации и анализа частот, применяемых БПЛА противника для повышения эффективности работы средств РЭБ.

Участникам стратегической сессии были продемонстрированы специализированные системы, управляемые дистанционно. Такие установки используют технологии искусственного интеллекта, которые позволяют обнаруживать, классифицировать цели и сопровождать их до полного уничтожения без участия оператора.

Основной темой стратегической сессии был вопрос повышения эффективности борьбы с БПЛА и FPV-дронами противника в тактическом звене. В мероприятии приняли участие члены коллегии ВПК, представители Генштаба Вооружённых сил РФ, центральных органов военного управления, предприятий ОПК и научно-исследовательских организаций.