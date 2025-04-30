Суд перевел в закрытый режим рассмотрение иска КРЭТа "Ростеха" к "Роствертолу"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Ростовской области продолжит в закрытом режиме рассмотрение иска АО "Государственный Рязанский приборный завод" (входит в концерн "Радиоэлектронные технологии", КРЭТ, ГК "Ростех") о взыскании 529,3 млн рублей с АО "Роствертол" (входит в холдинг "Вертолеты России" "Ростеха"), говорится в судебной картотеке.

"Явившиеся на заседание суда представители лиц, участвующих в деле, заявили ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании. Принимая во внимание изложенные в ходатайстве истца доводы, позицию ответчика, суд полагает перейти к рассмотрению дела в закрытом судебном заседании", - говорится в материалах дела.

Следующее заседание назначено на 29 мая. В деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, участвует Минобороны.

Два предприятия КРЭТ (Рязанский приборный завод и АО "Научно исследовательский институт "Экран" ) хотят суммарно взыскать с "Роствертола" около 1,3 млрд рублей. Так, завод подал два исковых заявления, а "Экран" - одно.

Второй иск рязанского завода (о взыскании долга по договору в размере 19,1 млн рублей и неустойки в размере 574,1 тысячи рублей) суд также перевел в закрытый режим. Следующее заседание по этому делу назначено на 2 июня.

Требования "Экрана" в размере 737,5 млн рублей касаются задолженности по договору поставки за 2021 год, а также взыскания неустойки за период с 7 февраля 2024 года по 24 января 2025 года. Судебное заседание также состоится 29 мая.

КРЭТ объединяет около 70 предприятий.

"Вертолеты России" объединяют заводы, конструкторские бюро, предприятия по производству и обслуживанию комплектующих.

"Роствертол" - один из крупнейших российских производителей вертолетной техники.