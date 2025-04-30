Шойгу заявил, что РФ предлагает вывод ВСУ из новых регионов и отказ Киева от членства в НАТО

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Отказ Киева от заявки на вступление в НАТО и демилитаризация Украины - это российские предложения по урегулированию кризиса, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

"Российские предложения по урегулированию украинского кризиса хорошо известны - вывод украинских вооруженных сил из новых российских регионов, отказ Киева от заявки на членство в НАТО, демилитаризация и денацификация Украины, обеспечение прав русскоязычных граждан", - сказал Шойгу в среду в выступлении, которое представлено на заседании в столице Бразилии высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

РФ и США наметили перспективы по совместной работе по тематике украинского кризиса, сообщил Шойгу.

"В ходе контактов российской стороны с президентом США Дональдом Трампом и представителями его администрации были намечены перспективы совместной работы по поиску путей урегулирования украинского кризиса", - сказал он.

Новость дополняется