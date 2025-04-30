Шойгу сказал о неприемлемости агрессивных заявлений в адрес Тегерана

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Россия не приемлет агрессивные заявления в сторону Ирана, Москва готова к поиску устойчивых решений по тематике иранской ядерной программы, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

"Считаем абсолютно неприемлемыми агрессивные заявления в адрес Тегерана", - сказал Шойгу в в видеовыступлении, которое было представлено в среду на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, в столице Бразилии.

"Россия всегда выступала и выступает за совместные политико-дипломатические шаги в целях стабилизации и снижения напряженности вокруг иранской ядерной программы. Готовы к поиску устойчивых переговорных решений", - отметил секретарь СБ РФ.