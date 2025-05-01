Военные РФ сообщили об ударах по украинским силам в Сумской и Харьковской областях

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" нанесли поражение подразделениям нескольких украинских бригад в Сумской и Харьковской областях, заявило в четверг министерство обороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники танковой, трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Юнаковка, Садки, Могрица, Малая Рыбица, Миропольское, Угроеды Сумской области и Избицкое Харьковской области", - сказано в сообщении.

В ходе этих боев потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов, говорится в сводке.

Новость дополняется