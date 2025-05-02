Очереди автомобилей перед Крымским мостом устранены

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы, сообщили в пятницу в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к объекту.

"00:00 (мск - ИФ). С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Очереди автомобилей перед Крымским мостом росли с утра четверга: к 8:00 мск в очереди находилось более 800 автомобилей, к 9:00 мск - более двух тысяч, а к 10:00 - свыше трех тысяч. Заметно снижаться очередь стала ближе к вечеру.

В Минтрансе РФ ранее сообщили, что на автоподходах к Крымскому мосту задействованы все посты ручного досмотра, ежечасно осматривают более 650 автомобилей.