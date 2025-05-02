Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Дорожная авария в Лукояновском районе Нижегородской области в четверг унесла жизни четверых человек, сообщает региональное ГУ МВД РФ.

"По предварительной информации, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП 4 человека погибли", - говорится в сообщении.

Прокуратура Нижегородской области уточняет, что ДТП произошло на автомобильной дороге Р-158 "Нижний Новгород - Саратов" вблизи села Мерлиновка.