Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы о штурме Красной армией Берлина

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Подборку рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства, рассказывающих о проведении Берлинской стратегической наступательной операции и штурме советскими войсками столицы фашистской Германии, публикует министерство обороны РФ.

"В новом мультимедийном проекте "Последний штурм перед Победой" на сайте военного ведомства опубликованы директивы и приказы Ставки Верховного Главнокомандования, оперативные донесения, информационные сводки, шифртелеграммы, журналы боевых действий, исторические фотоснимки, схемы и планы, наградные листы на участников Берлинской стратегической наступательной операции и другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности", - сказано в сообщении Минобороны России, распространённом в пятницу.

Ведомство отмечает, что "Берлинская стратегическая наступательная операция, начавшаяся 16 апреля 1945 года, была одной из самых масштабных и сложных кампаний Великой Отечественной войны, она потребовала огромного напряжения сил, тактического мастерства и невероятных жертв".

В частности, согласно опубликованным документам, штаб обороны Берлина "требовал от населения участвовать в боях против советских войск на улицах, в домах, под землей - в метро, в подземной канализационной сети".

"Кроме того, для борьбы с советскими танками были сформированы боевые отряды из представителей молодежной организации "Гитлерюгенд", большую часть которых составляли подростки. Вооруженные фаустпатронами курсанты и обслуживающий персонал всех военных школ были поставлены на защиту города. Из горожан были сформированы почти 200 батальонов фольксштурма (немецкого ополчения), для чего в городе проводилась поголовная мобилизация мужского населения от 15 и до 65 лет включительно. Гарнизон Берлина насчитывал более 200 тыс. человек. В городе были сосредоточены полицейские и эсэсовские части", - говорится в сообщении.

В числе опубликованных документов есть протокол допроса командующего обороной Берлина генерала артиллерии Гельмута Вейдлинга, который, в частности, рассказывает о состоянии рейхсканцлера Адольфа Гитлера в последние дни его жизни.

"Когда я увидел Гитлера 24 апреля (до этого я его видел в последний раз в прошлом году), я был поражён, передо мной сидела развалина (руина) человека, голова у него болталась, руки дрожали, голос был невнятный и дрожащий. С каждым днём его вид становился всё хуже и хуже. 29 апреля я был совершенно потрясён его видом. При этом, это был мой последний доклад ему, он мне показался просто фантазёром, так, например, на мои слова: "Мой фюрер, как солдат, я должен сказать, что нет больше никакой возможности защищать Берлин и Вас. Может быть, есть ещё возможность для вас выбраться отсюда...", он ответил: "Бесцельно выбираться, мои приказы ведь всё равно никем не выполняются...". При этом присутствовали - Кребс, адъютант Гитлера генерал пехоты Боркдорф, Геббельс, Борман", - сказал Вейдлинг.

Он также полагал, что версия о самоубийстве Гитлера соответствует действительности, свидетельствует протокол допроса.

"Я считаю, - сказал генерал, - что после 29 апреля (последняя встреча с Гитлером) не было никакой возможности для него выбраться из Берлина. Я себе не представляю, чтобы Гитлер был жив, и была устроена просто подлая инсценировка, ибо это было бы самым подлым и, пожалуй, самым глупым деянием национал-социализма".

Вейдлинг сдался советским войскам, подписав указ о капитуляции столичного гарнизона. Оружие сложили порядка 70 тыс. солдат вермахта. В Берлинской операции, проведённой советскими войсками, немцы потеряли убитыми до 380 тыс. солдат и офицеров, 400 тыс. попали в плен, сказано в опубликованных материалах.

Ссылка на интернет-проект: https://berlin80.mil.ru; ссылка на скачивание документов: https://disk.yandex.ru/d/vWGxrGTqLwwP9A.