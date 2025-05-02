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Вода в реке в тюменском городе Ишим за сутки поднялась еще на 26 см

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим в черте одноименного города Ишим Тюменской области повысился за сутки на 26 см - до 834 см, сообщается на региональном геопортале.

Ниже по течению, у гидропоста "Карасуль-Стрехнино", уровень вырос на 4 см до 482 см. Еще ниже, в Банниково, уровень воды поднялся на 11 см, до 755 см.

При этом выше по течению уровень воды в Ишиме на гидропосту в поселке Ильинка начал снижаться, сократившись за сутки на 2 см - до 827 см.

Как сообщается в телеграм-канале администрации Казанского района, куда входит Ильинка, из-за паводка ухудшилось качество воды. Власти района рекомендуют кипятить воду перед использованием.

"На очистных сооружениях введен режим повышенного хлорирования", - говорится в сообщении.

Критический уровень по паводку в 800 см превышен в реке Ишим в селе Ильинка Казанского района Тюменской области с 28 апреля. В районе перекрыли движение по двум дорогам и одному мосту.

Критический уровень по паводку в реке Ишим в городе Ишим - 850 см.

Сообщалось также, что подъем рек Ишим и Тобол стал рекордным за всю историю наблюдений. Из-за паводка в Тюменской области вводился режим ЧС. Было эвакуировано почти 7 тыс. человек.

Ишим Тюменская область Тобол
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