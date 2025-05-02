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Уровень воды в реке Дюктюенэ в Якутии достиг критической отметки

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в ручье Дюктюенэ в Горном районе Якутии достиг критической отметки, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России в пятницу.

"В течение суток прогнозируется дальнейшее повышение и уровень воды составит 1010-1020 см", - говорится в сообщении.

Администрация района предложила жителям переселиться в пункт временного размещения, но они отказались.

С низменных пастбищ отогнали скота, сделан запас продовольствия, медикаментов и средств первой необходимости. На месте находятся 17 спасателей и четыре единицы техники.

Якутия река Дюктюенэ МЧС РФ
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