Уровень воды в реке Дюктюенэ в Якутии достиг критической отметки

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в ручье Дюктюенэ в Горном районе Якутии достиг критической отметки, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России в пятницу.

"В течение суток прогнозируется дальнейшее повышение и уровень воды составит 1010-1020 см", - говорится в сообщении.

Администрация района предложила жителям переселиться в пункт временного размещения, но они отказались.

С низменных пастбищ отогнали скота, сделан запас продовольствия, медикаментов и средств первой необходимости. На месте находятся 17 спасателей и четыре единицы техники.