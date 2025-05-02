Россияне назвали важнейшим событием недели продвижение армии РФ на фронтах СВО

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Успехи российских вооруженных сил на различных направлениях специальной военной операции, в том числе полное освобождение приграничных территорий Курской области, как наиболее важные и значимые события последней недели рассматривают 29% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в пятницу на официальном сайте социологического центра.

Среди значимых событий, вошедших в рейтинг, также продолжение контактов между Россией и США, отмечают социологи.

Опрос был проведен 25-27 апреля 2025 года среди 1 500 респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах РФ, в 51 регионе.