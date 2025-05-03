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Число регионов, на территории которых действует особый противопожарный режим, увеличилось до 53

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Запрет на посещение лесов, а также на разведение костров на открытых природных территориях действует в 53 российских регионах, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"На территории 53 регионов сложилась пожароопасная обстановка. По решению органов власти субъектов и местного самоуправления введены запреты на посещение природных территорий, а также на разведение костров на землях всех категорий. Эти меры направлены на предупреждение пожаров и повышение безопасности граждан", - говорится в сообщении.

На майских праздниках сотрудники МЧС усилили контроль за соблюдением требований пожарной безопасности. "Ежедневно проводятся противопожарные рейды с привлечением беспилотной авиации", - отметили в ведомстве.

Нарушителям особого противопожарного режима грозит штраф: для граждан - 10-20 тыс. рублей, для должностных лиц - 30-60 тыс. рублей и для юридических лиц - 400-800 тыс. рублей.

В минувшую среду пресс-служба "Авиалесоохраны" сообщала, что особый противопожарный режим установлен на территории 47 регионов страны.

Ранее в апреле глава МЧС РФ Александр Куренков сообщал, что пожароопасный сезон был открыт в 69 регионах.

Александр Куренков МЧС РФ
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