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Проект закона об уголовной ответственности для дропперов Госдума рассмотрит в приоритетном порядке

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов будет рассмотрен в приоритетном порядке, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Рассмотрим законопроект в приоритетном порядке", - цитирует в субботу пресс-служба Госдумы слова Володина.

Он отметил, что разработанные меры дополнят систему норм, направленных на противодействие кибермошенникам, действующим через цепочку соучастников, а также ограничат преступников в возможностях обналичивания похищенных денег, что позволит более эффективно защищать граждан и их средства.

Законопроект (909076-8) предлагается дополнить ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей" новыми положениями. Согласно инициативе, к уголовной ответственности будут привлекаться лица, которые в том числе из корыстных побуждений способствуют кибермошенникам в выводе через электронные средства платежа похищенных у людей денег. За совершение таких преступлений будет грозить вплоть до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Ранее председатель Госдумы поручал комитету по безопасности и противодействию коррупции совместно с комитетом по государственному строительству и законодательству разработать поправки об установлении уголовной ответственности для дропперов. Результаты этой работы будут учтены при обсуждении законопроекта.

Государственная Дума продолжает системную борьбу с мошенниками, которые вовлекают в преступную деятельность и несовершеннолетних. Володин напомнил, что "родители должны знать о выданных их детям платежных картах и контролировать движение средств по их счетам". В мае планируется урегулировать этот вопрос - готовится первое чтение законопроекта о выдаче подросткам банковских карт с письменного согласия их законных представителей.

Вячеслав Володин Госдума
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